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В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 09:40
В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

К тушению привлечены 11 человек и 3 единицы техники лесного хозяйства

В селе Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошел пожар. В настоящее время пожар локализован, но наблюдается тление травы.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, вчера около 21 часов вечера пожар был локализован на площади 3 га.

По состоянию на утро 22 июня наблюдается тление травы, пней и древесины.

К тушению привлечены 11 человек и 3 единицы техники лесного хозяйства.

Напомним, в этом году в Чернобыльской зоне были масштабные лесные пожары, к тушению которых были задействованы сотни спасателей. Огонь тушили несколько недель.

Позже стало известно, что время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадали около 5% территории заповедника.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пожарЧернобыль
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