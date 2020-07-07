У Луганській області спалахнула лісова пожежа

До ліквідації наслідків спалаху було залучено 293 особи та 72 одиниці техніки
У Луганській області на території двох лісництв сталася масштабна пожежа. Вона охопила площу у 60 га.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомляється, вчора поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа. Зазначаэться, що з 60 га загального пожежі, 20 га було верхової пожежі.
До ліквідації наслідків спалаху було залучено 293 особи та 72 одиниці техніки.
Нагадаємо, в селі Іллінці на території Луб’янського лісництва сталась пожежа.
Також раніше повідомлялось, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів з врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах.
Додамо, що цього року в Україні стався ряд масштабних лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження.
Автор: Андрій Козловський