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В Луганской области вспыхнул лесной пожар

Новости » Происшествия     07.07.2020 - 11:06
В Луганской области вспыхнул лесной пожар
Фото: лесной пожар (УНИАН)

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники

В Луганской области на территории двух лесничеств произошел масштабный пожар. Он охватил площадь в 60 га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, вчера вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар. Отмечается, что из 60 га общего пожара, 20 га было верхового пожара.

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

Напомним, в селе Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошел пожар.

Также ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах.

Добавим, что в этом году в Украине произошел ряд масштабных лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

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Автор: Андрей Козловский

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