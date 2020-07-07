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У Луганській області спалахнула лісова пожежа

Новини » Надзвичайні події     07.07.2020 - 11:06
У Луганській області спалахнула лісова пожежа
Фото: лісова пожежа (УНІАН)

До ліквідації наслідків спалаху було залучено 293 особи та 72 одиниці техніки

У Луганській області на території двох лісництв сталася масштабна пожежа. Вона охопила площу у 60 га.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вчора поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа. Зазначаэться, що з 60 га загального пожежі, 20 га було верхової пожежі.

До ліквідації наслідків спалаху було залучено 293 особи та 72 одиниці техніки.

Нагадаємо, в селі Іллінці на території Луб’янського лісництва сталась пожежа.

Також раніше повідомлялось, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів з врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах.

Додамо, що цього року в Україні стався ряд масштабних лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України пожежа
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