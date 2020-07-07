Пожар в Луганской области: сгорели десятки домов, есть погибший

Огонь добрался до жилых домов, погиб местный житель
Масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, полностью сгорели 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.
"Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу", - сообщили в ГСЧС.
К тушению пожара привлечены 361 спасатель и 85 единиц техники. К месту происшествия направили 37 автоцистерн с водой и 220 пожарных из четырех регионов - Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області
Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області Станом на 17 год. до гасіння пожежі залучено 361 чол. та 85 од. тех., з них від ДСНС 310 чол. о/с та 66 од. техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чол. з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 1 особа загинула та 4 особи госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 14 житлових будинків у с. Смолянинове.Опубліковано ДСНС України Вівторок, 7 липня 2020 р.
Напомним, в результате сильных порывов ветра масштабы лесного пожара в Луганской области увеличились, к обеду огонь подошел к поселкам Волчье и Смоляниново.