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У Луганській області збільшилася кількість жертв лісових пожеж

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 19:49
У Луганській області збільшилася кількість жертв лісових пожеж
Фото: ліквідація пожежі (facebook.com/lugdsns)
Автор: Роман Калиниченко

Відомо про щонайменше п’ятеро загиблих

Кількість загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросла. Загинули ще чотири місцевих жителі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Таким чином, кількість жертв трагедії збільшилася до 5. Ще 9 осіб госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням чадним газом.

За інформацією ДСНС в Луганській області, три людини загинули в ДТП, коли виїжджали з селища Смолянинове. Ще один місцевий житель загинув у вогні.

Фото: лісові пожежі в Луганській області (sd.ua)

Нагадаємо, лісові пожежі в Луганській області спалахнули сьогодні з новою силою через спеку та сильний вітер.

До обіду вогонь перекинувся на сусідні села, пожежа знищила близько 100 будинків.

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