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В Луганской области украинская артиллерия разбила колонну техники РФ

Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - говорится в сообщении.

По информации штаба, враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск.

"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - добавляют в сообщении.

Напомним, вблизи Чернигова военные отбили прорыв войск РФ. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.

Между тем российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Вражеские войска подступают к поселку Ворзель в Ирпенском районе.

Также ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине сейчас, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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