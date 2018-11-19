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В Луганской области шахтеры прекратили 32-дневную подземную забастовку

Новости » Общество    19.11.2018 - 18:17
В Луганской области шахтеры прекратили 32-дневную подземную забастовку
Иллюстративное фото (Andrew Burton/Getty Images)

Шахтеры бастовали 32 дня из-за долгов по зарплате

В Луганской оласти после 32 дней подземной забастовки работники шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" вышли на поверхность. Об этом информирует РБК-Украина с ссылкой на "Громадське".

Как сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, забастовка происходила на глубине 600 метров. Шахтеры требовали выплатить зарплату и модернизировать шахту. После того, как им пообещали выплатить 50% долгов, шахтеры в понедельник, 19 ноября, около 13:00 вышли на поверхность.

Также на предприятии дали обещание выплатить деньги наземным работникам шахты. По словам Волынца, им зарплату не выплачивали с июня 2018.

Шахта имени Капустина не работала в течение 32 дней - к шахтерам первой смены постепенно присоединялись работники других смен. После этого руководство решило прекратить спуск в шахты.

После достижения договоренностей шахтеры, вероятно, выйдут на работу 20 ноября с 13:00.

Напомним, по последней оперативной информации Министерства социальной политики общая сумма зарплатных долгов составляет 2,5653 миллиардов гривен. Треть из них составляют долги работникам экономически активных предприятий.

Добавим, 12 ноября стало известно, что гендиректор ПАО "Лисичанскуголь" Валентин Киселев написал заявление об отставке. Его отставка была одним из требований протестующих на шахте имени Капустина.

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