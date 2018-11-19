У Луганській області шахтарі припинили 32-денний підземний страйк

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Шахтарі страйкували 32 дні через борги по зарплаті

У Луганській оласті після 32 днів підземного страйку працівники шахти імені Капустіна підприємства "Лисичанськвугілля" вийшли на поверхню. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

Як повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, страйк відбувався на глибині 600 метрів. Шахтарі вимагали виплатити зарплату та модернізувати шахту. Після того, як їм пообіцяли виплатити 50% боргів, шахтарі в понеділок, 19 листопада, близько 13:00 вийшли на поверхню.

Також на підприємстві дали обіцянку виплатити гроші наземним працівникам шахти. За словами Волинця, їм зарплату не виплачували з червня 2018.

Шахта імені Капустіна не працювала упродовж 32 днів - до шахтарів першої зміни поступово приєднувалися працівники інших змін. Після цього керівництво вирішило припинити спуск у шахти.

Після досягнення домовленостей шахтарі, ймовірно, вийдуть на роботу 20 листопада з 13:00.

Нагадаємо, за останньою оперативною інформацією Міністерства соціальної політики, загальна сума зарплатних боргів складає 2,5653 мільярдів гривень. Третину з них становлять борги працівникам економічно активних підприємств.

Додамо, 12 листопада стало відомо, що гендиректор ПАТ "Лисичанськвугілля" Валентин Кисельов написав заяву про відставку. Його відставка була однією з вимог протестуючих на шахті імені Капустіна.