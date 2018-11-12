Гендиректор "Лисичанськвугілля" Кисельов написав заяву про відставку

Фото: Валентин Кисельов (lisugol.com)

Відставка Кисельова була однією з вимог протестуючих шахтарів на шахті імені Капустіна

Генеральний директор ПАТ "Лисичанськвугілля" Валентин Кисельов написав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Восточную правозащитную группу".

Повідомляється, що Кисельов забрав свої речі з робочого кабінету.

Як відомо, відставка генерального директора ПАТ "Лисичанськвугілля" була однією з вимог протестуючих шахтарів на шахті імені Капустіна.

Зазначимо, що на державних вугледобувних підприємствах в Донецькій і Луганській областях, зокрема "Селидіввугілля", "Мирноградуголь", "Лисичанськвугілля" і "Первомайськвугілля" склалася критична ситуація з боргами по зарплаті. Зокрема, на шахті імені Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля" з 20 жовтня триває підземний страйк на глибині 600 м.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що в Україні з початку 2018 року стягнули 388 млн гривень заборгованості по заробітній платі. Зокрема, заборгованість повністю погашена за 28,5 млн гривень. 25,1 млн гривень погашено заборгованості по зарплаті ПАТ "Рівнеазот" на користь працівників 1204. 19,5 млн гривень стягнуто з ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" на користь 789 співробітників. 21,4 млн гривень державними виконавцями стягнуто з ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Раніше Кабінет міністрів перерозподілив кошти на погашення заборгованостей із зарплат медиків.