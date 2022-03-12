В Луганской области сегодня будет эвакуационный поезд
Жителей Луганской области предупредили о прибытии сегодня, 12 марта, эвакуационного поезда. Состав проследует от железнодорожной станции Новозолотаревка с пересадками в Лимане и Славянске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Внимание! Сегодня в Луганской области ожидается эвакуационный поезд По информации Укрзализныци, сегодня, 12 марта, из Новозолотаровки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд", - говорится в публикации чиновника в Telegram.
Дальше будет пересадка на пассажирские поезда в Лимане и Славянске.
Ранее Укрзализныця рассказала, какой будет график у поездов 12 марта. Выехать можно будет из многих городов на востоке и юге Украины.
Напомним также, перед этим УЗ запустила новый веб-сайт для пассажиров.
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