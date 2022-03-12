ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области сегодня будет эвакуационный поезд

Новина українською →
Луганская область, Суббота 12 марта 2022 08:24
В Луганской области сегодня будет эвакуационный поезд Фото: эвакуационный поезд 12 марта ожидается в Луганской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Жителей Луганской области предупредили о прибытии сегодня, 12 марта, эвакуационного поезда. Состав проследует от железнодорожной станции Новозолотаревка с пересадками в Лимане и Славянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Внимание! Сегодня в Луганской области ожидается эвакуационный поезд По информации Укрзализныци, сегодня, 12 марта, из Новозолотаровки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд", - говорится в публикации чиновника в Telegram.

Дальше будет пересадка на пассажирские поезда в Лимане и Славянске.

Ранее Укрзализныця рассказала, какой будет график у поездов 12 марта. Выехать можно будет из многих городов на востоке и юге Украины.

Напомним также, перед этим УЗ запустила новый веб-сайт для пассажиров.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит