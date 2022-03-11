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Укрзализныця дала расписание движения поездов на 12 марта

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Пятница 11 марта 2022 23:05
Укрзализныця дала расписание движения поездов на 12 марта Фото: График поездов Укрзализныци на 12 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця рассказала, какой будет график у поездов в субботу, 12 марта. Выехать можно будет из многих городов на востоке и юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Напоминаем, все эвакуационные рейсы с востока на Запад являются бесплатными.

Рейсы по ст. Киев

1: 00-ИС+ Дарница-Харьков

1: 36 - №17/18 Ужгород-Харьков-Пас.

1: 36 - №15/16 Рахов-Харьков-Пас.

2: 30 - №21/22 Трускавец-Харьков-Пас.

3: 42 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчуг

4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Южн

5:40 - №114/113 Львов - Лиман

5:40 - №142/141 Львов - Лиман

07: 00-ИС+ Дарница-Днепр

07: 00-ИС+ Дарница-Львов

07: 00-ИС+ Дарница-Харьков

11: 46 - №45/46 Ужгород-Краматорск

13:09 - №114/113 Лиман - Львов

13:09 - №142/141 Лиман - Львов

14: 07 - №749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск

14:25 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский

14: 25 - №757/758 Киев-Пас-Могилев-Подольский

15: 02 - №55/56 Киев-Пас-Рахов

17: 09 - №13/14 Киев-Пас-Солотвино

17:42 - №790/789 Киев-Пас - Кропивницкий

17: 42 - №792/791 Киев-Пас-Кременчуг

18: 30 - №81/82 Киев-Пас-Ужгород

19: 06 - №43/44 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19: 13 - №67/68 Киев-Пас-Варшава

19: 48 - №95/96 Киев-Пас-Рахов

20:12 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец

20:21 - №57/59 Киев-Пас - Ворохта

20: 21 - №60/58 Киев-Пас-Чоп

21: 07-№38/37 Киев - Пас-Запорожье-1

21: 08 - №29/30 Киев-Пас-Ужгород

21: 15 - №105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

21: 22 - №98/97 Киев-Пас-Ковель

21: 28 - №76/75 Киев-Пас-Кривой Рог-Главный

21:33 - №130/129 Кременчуг - Ворохта

21:33 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы

21: 50 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

21: 50 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

22:22 - №7/8 Киев-Пас - Черновцы

22: 27 - №45/46 Краматорск-Ужгород

22: 37 - №91/92 Киев-Пас-Львов

22:49 - №138/137 Хмельницкий - Лиман

23: 46 - №771/772 Киев-Пас-Хмельницкий

Рейсы по ст. Одесса

14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов

18: 13 - №78/77 Одесса-Главная-Ковель

18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль

19:20 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск

20:49 - №136/135 Одесса-Главная - Черновцы

21:31 - №12/11 Одесса-Главная - Львов

22: 03 - №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас

22: 25-№8/7 Одесса - Главная-Харьков-Пас.

Рейсы по ст. Полтава

5:53 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная

6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск

6: 03 - №17/18 Ужгород-Харьков-Пас.

6: 03 - №15/16 Рахов-Харьков-Пас.

7: 27-№8/7 Одесса - Главная-Харьков-Пас.

8:33 - №44593 Ивано-Франковск - Краматорск

15:21 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы

17: 20 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

17: 20-№17/18 Харьков - Пас. - Ужгород 2

3:20 - №44593 Краматорск - Ивано-Франковск

23: 42 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная

23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков

3:46 - №114/113 Лиман - Львов

3:46 - №142/141 Лиман - Львов

5:40 - №114/113 Львов - Лиман

12: 06 - №45/46 Краматорск-Ужгород

14: 00-ИС+ Харьков-Львов

15: 09 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

15: 09 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

19: 27 - №795/796 Харьков-Пас. - Днепр

20: 15 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницкий

21:08 - № 1/2 Краматорск - Ивано-Франковск

21: 43 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная

22:11 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная

Рейсы по ст. Винница

0: 23 - №105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

2: 33 - №771/772 Киев-Пас-Хмельницкий

3: 52 - №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас

4: 32 - №49/50 Трускавец-Киев-Пас

9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницкий

17:15 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский

19:38 - №138/137 Хмельницкий - Лиман

23:14 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец

4: 45-№38/37 Киев - Пас-Запорожье-1

5:37 - №86/85 Львов - Запорожье-1

5: 37 - №88/87 Ковель-Запорожье-1

6: 23 - №795/796 Днепр-Харьков-Пас.

9: 12 - № 5/6 Рахов-Запорожье-1

14:26 - №42/41 Днепр - Трускавец

16:34 - №44717 Запорожье-1 - Рахов

17:49 - №86/85 Запорожье-1 - Львов

17: 49 - №88/87 Запорожье-1-Ковель

23: 11 - №37/38 Запорожье-1-Киев-Пас

Рейсы по ст. Запорожье

12: 20 - №120/119 Запорожье-1-Львов

14:45 - №44717 Запорожье-1 - Рахов

16:05 - №86/85 Запорожье-1 - Львов

16: 05 - №88/87 Запорожье-1-Ковель

21: 38 - №37/38 Запорожье-1-Киев-Пас

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:

Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов,

11: 00 Харьков поезд 229/230 Харьков-Ужгород, 21 вагон,

09: 40 Днепр П. 228/227 Днепр-Чоп, 18 вагонов,

12:00 Кривой Рог Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов,

11: 00 поезд 219/220 Кривой Рог-Чоп, 15 вагонов,

14: 50 Одесса поезд 238/237 Одесса-Ужгород, 19 вагонов,

22:32 Житомир Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 и 13:00

А перечень международных эвакуационных рейсов на 12 марта будет выглядеть так:

Польша № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Венгрия со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

Также в 12: 30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд формирования венгерской железной дороги в Будапешт. Словакия № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать к конечной остановке в 13: 49;

№ 961 Чоп-Чиерна-над – Тисоу-Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния Эвакуационный маршрут Одесса - Тульча в 23:23 с одесского вокзала до Измаила с пересадкой на катер до Тульчи. Прибытие в Румынию в 10: 30.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця запустила новый веб-сайт для пассажиров.

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