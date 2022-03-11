ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 13:33
Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров Фото: Укрзализныця запустила новый веб-ресурс для пассажиров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця запустила новый веб-ресурс для пассажиров. На сайте можно будет получить всю актуальную информацию об эвакуационных рейсах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Работаем по графику. Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com", - сказано в сообщении.

На сайте можно буде найти актуальную информацию о:

  • эвакуационных рейсах;
  • международных маршрутах;
  • работе вокзалов;
  • об очередях на пунктах пересечения границ со странами ЕС.

Также всю актуальную информацию о работе Укрзализныце можно получить на официальных страницах:

Telegram

Instagram

Viber

Facebook

На официальном портале Укрзализныци

Отправка гуманитарной помощи - https://zalizna-dopomoga.info

Контакт-центр Укрзализныци: 0 800 503 111, 044 465 33 44

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут курсировать поезда в Украине 11 марта.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"