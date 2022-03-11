Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров
Укрзализныця запустила новый веб-ресурс для пассажиров. На сайте можно будет получить всю актуальную информацию об эвакуационных рейсах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
"Работаем по графику. Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com", - сказано в сообщении.
На сайте можно буде найти актуальную информацию о:
- эвакуационных рейсах;
- международных маршрутах;
- работе вокзалов;
- об очередях на пунктах пересечения границ со странами ЕС.
Также всю актуальную информацию о работе Укрзализныце можно получить на официальных страницах:
На официальном портале Укрзализныци
Отправка гуманитарной помощи - https://zalizna-dopomoga.info
Контакт-центр Укрзализныци: 0 800 503 111, 044 465 33 44
Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут курсировать поезда в Украине 11 марта.
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