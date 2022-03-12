У Луганській області сьогодні буде евакуаційний поїзд

Жителів Луганської області попередили про прибуття сьогодні, 12 березня, евакуаційного поїзда. Склад їхатиме від залізничної станції Новозолотарівка з пересадками в Лимані та Слов'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.