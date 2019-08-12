В Луганской области посадили мужчину за жестокое обращение с животным

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Мужчина жестоко избил собаку и сбросил ее со второго этажа своей квартиры

В Луганской области Северодонецкая местная прокуратура обвинила 37-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, собака получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Чтобы исключить предсмертные страдания животного, собаку подвергли эвтаназии.

"Северодонецкая местная прокуратура поддержала в суде публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 37-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животным, совершенного умышленно, приведшего к увечью", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, 30 июня 2019 года гражданин жестоко избил беспородную собаку и сбросил ее со второго этажа своей квартиры. Беспризорное животное мужчина подобрал на улице за несколько дней до этого случая.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области предстанет перед судом 27-летний житель Северодонецка, который выкинул с балкона своей квартиры собаку. Животное он подобрал на улице несколькими днями ранее. Волонтеры и ветеринары боролись за жизнь животного, но оно скончалось