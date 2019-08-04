ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Луганчанин жестоко убил собаку: 27-летнего нелюдя будут судить

STYLERЖивотные    04.08.2019 - 08:25
Луганчанин жестоко убил собаку: 27-летнего нелюдя будут судить
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мужчина впервые предстанет перед судом за жестокое обращение с животными

В Луганской области предстанет перед судом 27-летний житель Северодонецка, который выкинул с балкона своей квартиры собаку. Животное нелюдь подобрал на улице несколькими днями ранее. Убийство несчастной собаки получило в городе широкий резонанс. Оно взволновало общественность. Волонтеры и ветеринары боролись за жизнь животного, но оно скончалось. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Убийство случилось 30 июня, 27-летний мужчина вначале избил, а потом выкинул со второго этажа квартиры беспородную собаку Дину. Так как врачам не удалось спасти четвероногого друга, ее усыпили.

"Чтобы избавить собаку от страданий, ее усыпили", - рассказали в полиции.

Уголовное производство с квалификацией по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) направили для рассмотрения по существу в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В Луганской области это будет первое такое дело, которое связано с жестоким обращением с животными.

Луганчанин жестоко убил собаку: 27-летнего нелюдя будут судить

Иллюстративное фото(pixabay.com)

Как мы ранее писали, в Голосеевском парке Киева на мужа с женой, которые прогуливались со своей собакой хаски, напала овчарка. Хозяин животного не отреагировал на нападение своего питомца и просто ретировался. 

Читайте также, как в Днепре друг и помощник священника убил животное соседей на глазах у всех. Об этом сообщила хозяйка собаки таксы по кличке Лаки Светлана на своей странице в Facebook. 

Убийство из-за гнилых помидоров: под Николаевом произошел резонансный инцидент Ребенок из чемодана: чем закончились розыски горе-матери (фото)
Новости Украины преступлениясобака
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь