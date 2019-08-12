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У Луганській області посадили чоловіка за жорстоке поводження з твариною

Новини » Суспільство    12.08.2019 - 21:57
У Луганській області посадили чоловіка за жорстоке поводження з твариною
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чоловік жорстоко побив собаку і скинув її з другого поверху своєї квартири

У Луганській області Сєвєродонецька місцева прокуратура звинуватила 37-річного місцевого жителя за фактом жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

За даними правоохоронних органів, собака отримала травми, які виявилися несумісними з життям. Щоб виключити передсмертні страждання тварини, собаку піддали евтаназії.

"Сєвєродонецька місцева прокуратура підтримала в суді публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 37-річного місцевого жителя за фактом жорстокого поводження з твариною, вчиненого умисно, призвело до каліцтва", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, 30 червня 2019 року громадянин жорстоко побив безпородну собаку і скинув її з другого поверху своєї квартири. Безпритульну тварину чоловік підібрав на вулиці за кілька днів до цього випадку.

Вироком суду чоловікові призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі з встановленням максимального 3-річного випробувального терміну у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Луганській області постане перед судом 27-річний житель Сєвєродонецька, який викинув з балкона своєї квартири собаку. Тварину він підібрав на вулиці кількома днями раніше. Волонтери та ветеринари боролися за життя тварини, але вона померла. 

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