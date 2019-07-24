Прокусила жене ногу: в киевском парке на людей зверски набросилась овчарка

Коллаж (РБК-Украина)

Хозяин овчарки не отреагировал на нападение животного, а просто ушел

В Голосеевском парке Киева на мужа с женой, которые прогуливались со своей собакой хаски, напала овчарка. Хозяин животного не отреагировал на нападение своего питомца и просто ретировался. Об этом написал Евгений Каря в паблике "Соседи Голосеево" в Facebook.

На Евгения с женой напала овчарка, которая появилась из-за кустов. Когда женщина пыталась отбиться, животное прокусило ей ногу. Собака хаски также пострадала, ей пришлось зашивать рану. Автор поста просит киевлян помочь найти хозяина неадекватной собаки и наказать его.

В результате нападения агрессивной овчарки, женщине пришлось обратиться в травмпункт.

"Прошу помощи!!! Сегодня в 7.30 утра Голосеевском лесу в районе Ул. Блакытного- ул.М.Рыльского на мою собаку Хаски с женой напала овчарка огромная, которая выбежала из кустов. В результате пострадали обое, собака прокусила жене ногу, когда та ее пыталась прогнать. Хозяин овчарки был где-то рядом и вообще никак не отреагировал, а просто ушел. Может кто-то уже с ним встречался и знает, где он живет, возможно, на ул Рыльского, очень хочется найти этого козла, который выгуливает неадекватную собаку.Таких надо наказывать! В результате пришлось ехать в травмпункт", - написал Евгений Каря.

Скриншот поста (facebook.com/groups)

В комментариях люди посоветовали Евгению купить газовый балончик, чтобы быть под защитой. Также некоторые люди отметили, что видели в парке мужчину со злой овчаркой.

Есть два "хозяина" на Рыльского, встречали не раз на выгуле, моя собака убежала первый раз, на второй раз хожу с балончиком и звуковой отпугиватель собак. На них вызывали полицию.

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Если это утром было в районе 7 утра и овчарка в черном окрасе (слабо разбираюсь, как это правильно говорится), а мужчина в районе 50 лет, то он спускается плюс минус 7 утра с верха Доброго пути через утро его вижу, и пес у него ... лучше держатся поодаль.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups)

Как мы ранее писали, в Днепре произошел случай, поражающий своей жестокостью. В одном из домов выбросили из окна собаку. Несчастное животное умерло просто на улице. Как сообщает издание "Информатор", такой поступок совершил мужчина, который уже ранее имел проблемы с законом.

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