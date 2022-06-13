UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области пленили боевика, воевавшего против своего сына

Фото: СБУ (иллюстрация/ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ во время боев в Луганской области пленили "народного милиционера", который воевал против собственного сына и расстреливал из танков жилые дома в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.

"Этот пленник - житель Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения так называемой "народной милиции днр"", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения вместе с оккупантами он прибыл в Луганскую область. И это при том, что его собственный сын воюет в ВСУ.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", - рассказывает боевик.

Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

"По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты", - добавляют в СБУ.

Как сообщалось, в Луганской области по состоянию на утро 13 июня продолжаются активные боевые действия. За минувшие сутки погибли трое жителей Лисичанска, среди них 6-летний мальчик.

Вооруженные силы Украины увидели в TikTok видео со зданием в Луганской области, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу и уничтожили его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск