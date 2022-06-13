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У Луганській області полонили бойовика, який воював проти свого сина

Фото: СБУ (ілюстрація/ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

ЗСУ під час боїв у Луганській області полонили "народного міліціонера", який воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ.

"Цей полонений - мешканець Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так званої "народної міліції днр", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення разом з окупантами він прибув в Луганську область. І це при тому, що його власний син воює в ЗСУ.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", - розповідає бойовик.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

"За наказом він рівняв місто з землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти", - додають в СБУ.

Як повідомлялося, в Луганській області станом на ранок 13 червня продовжуються активні бойові дії. Минулої доби загинули троє мешканців Лисичанська, серед них 6-річний хлопчик.

Збройні сили України побачили у TikTok відео з будинком у Луганській області, в якому бойовики ПВК "Вагнер" обладнали базу та знищили його.

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Луганськ