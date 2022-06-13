Активные обстрелы и трое погибших: как прошли сутки в Луганской области

В Луганской области по состоянию на утро 13 июня продолжаются активные боевые действия. За минувшие сутки погибли трое жителей Лисичанска, среди них 6-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

По его словам, российские войска продолжают обстреливать Лисичанск. Ночью возник пожар в городском торговом комплексе. Также повреждены четыре дома и сооружения местной шахты. За сутки в Лисичанске погибли трое местных жителей: мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек.

В Северодонецке продолжается штурм врага. Гайдай отметил, что оккупанты несколько оттеснили украинских защитников за счет значительного преимущества в артиллерии. Вражеские снаряды попали в очистные сооружения города. Также противник трижды обстрелял завод "Азот", где до сих пор находятся гражданские. Однако бои в городе еще продолжаются.

Кроме того, российские войска возобновили наступление в районе Золотого. Наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка.

За сутки во Врубовке разрушены 11 домов, четыре - в Золотом, в Горном - два дома и детский сад.