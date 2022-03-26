В Луганской области оккупанты обстреляли 10 жилых домов, есть погибшие, - глава ОГА

Вчера, 25 марта, российские оккупанты продолжили обстреливать Луганскую область. В результате попадания снарядов врага было повреждено 10 жилых домов - 4 многоэтажки и 6 частных. Из-под завалов спасатели достали 7 человек, еще трое погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
Он отметил, что россияне прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке. Враг знает, где они расположены, но не знает, наполнены они или нет.
"К счастью, никто не пострадал. Уверен, без корректировщика огня не обошлось. Еще один признак "русского мира" - оставить мирных жителей без еды. Это они называют спецоперацией. Однако гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет", - заявил Гайдай.
Глава ОГА отметил, что продукты питания и все необходимое развозится по подвалам и бомбоубежищам. Также ежедневно проходит эвакуация людей в безопасные регионы страны.
25 марта в Луганской и Донецкой областях было отбито девять атак врага. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Общие потери захватчиков составили около 170 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе сбили три вражеских самолета и три беспилотника типа "Орлан-10".
За сутки оккупанты обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево.
График курсирования эвакуационных поездов из Луганской области и Донбасса на 26 марта
Новозолотаровка (Луганская область):
Краматорск (Донецкая область):
Напомним, Укрзализныця опубликовала полный график эвакуационных поездов на 26 марта, включая на международные рейсы.
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