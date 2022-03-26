В Луганской области оккупанты обстреляли 10 жилых домов, есть погибшие, - глава ОГА

Он отметил, что россияне прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке. Враг знает, где они расположены, но не знает, наполнены они или нет.

"К счастью, никто не пострадал. Уверен, без корректировщика огня не обошлось. Еще один признак "русского мира" - оставить мирных жителей без еды. Это они называют спецоперацией. Однако гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет", - заявил Гайдай.

Глава ОГА отметил, что продукты питания и все необходимое развозится по подвалам и бомбоубежищам. Также ежедневно проходит эвакуация людей в безопасные регионы страны.

25 марта в Луганской и Донецкой областях было отбито девять атак врага. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Общие потери захватчиков составили около 170 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе сбили три вражеских самолета и три беспилотника типа "Орлан-10".

За сутки оккупанты обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево.

График курсирования эвакуационных поездов из Луганской области и Донбасса на 26 марта

Новозолотаровка (Луганская область):

14:00 – Новозолотаровка – до железнодорожных вокзалов Донецкой области;

Краматорск (Донецкая область):