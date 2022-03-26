У Луганській області окупанти обстріляли 10 житлових будинків, є загиблі, - голова ОДА

Він зазначив, що росіяни прицільно б'ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку. Ворог знає, де вони розташовані, але не знає, наповнені вони чи ні.

"На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без коригувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака "русского мира" - залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають спецоперацією. Однак гуманітарної катастрофи в Луганській області не буде", - заявив Гайдай.

Голова ОДА зазначив, що продукти харчування і все необхідне розвозиться по підвалах і бомбосховищах. Також щодня проходить евакуація людей в безпечні регіони країни.

25 березня в Луганській і Донецькій областях було відбито дев'ять атак ворога. Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали близько 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі збили три ворожі літаки і три безпілотники типу "Орлан-10".

За добу окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Золоте, Щедрищеве.

Графік курсування евакуаційних поїздів з Луганської області та Донбасу на 26 березня

Новозолотарівка (Луганська область):

14:00 – Новозолотарівка – до залізничних вокзалів Донецької області;

Краматорськ (Донецька область):