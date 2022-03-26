Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 26 марта
Фото: люди садятся на эвакуационный поезд (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 26 марта, включая на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 26 марта
Киев, вокзал Дарница:
- 9:00 – Интерсити+ Киев – Львов
- 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
- 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп
Краматорск:
- 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов
- 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов
Одесса:
- 22:32 – Одесса – Ужгород
Другие:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 26 марта
Польша:
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль
- 08:30 – 715/716 Киев-Пас – Винница (11:25) - Пшемысль*
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм*
- 22:25 – 7616 Ягодин – Хелм
* билеты в продаже
Словакия:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице* (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице* (прибытие 18:13)
* билеты в продаже
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*
* билеты в продаже
Румыния:
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена
Напомним, Укрзализныця меняет некоторые маршруты из-за удлиненного комендантского часа в Запорожье.
Мы также писали о том, что Укрзализныця открыла продажи билетов на поезд из Львова в польский Хелм. Их можно приобрести онлайн.
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