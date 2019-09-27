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В Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны"

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 11:09
В Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны"
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com-airportkiev)

Также сообщается о "минировании" отеля "Хилтон"

На электронный адрес Нацполиции в городе Киеве поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" (Жуляны). Об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.

Также сообщается о "минировании" отеля "Хилтон". Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.

"Есть сообщения о заминировании аэропорта "Жуляны" и гостиницы "Хилтон". Ведется проверка кинологами. Работают все соответствующие службы. Только после завершения проверки сможем предоставить информацию по вопросу эвакуации", - сообщили в полиции.

Напомним, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского был закрыт 2 по 12 сентября в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы.

Также РБК-Украина сообщало, что 20 сентября полиция Киева проверяла сообщения о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября.

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