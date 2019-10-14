У Луганській області через мінування евакуювали декілька сотень осіб

Фото: правоохоронці перевіряють територію (facebook.com/csomvd)

Також було перекрито рух на 10 вулицях

У місті Старобільськ у Луганській області через повідомлення про замінування об'єктів інфраструктури було евакуйовано майже 800 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника поліції Луганської області Тетяни Погукай у Facebook.

За даними поліції, сьогодні невідомий анонімно повідомив про мінування місцевого парку, адміністрації та кафе на двох вулицях Старобільська. Для забезпечення безпеки правоохоронці евакуювали майже 800 людей та перекрили рух на 10 вулицях.

На місце події прибули фахівці вибухотехніки та кінологи спільно з рятувальниками. Периметр навколо замінованих об'єктів був взятий під охорону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння повідомив про неправдиве замінування мосту Патона. Псевдомінером виявився 37-річний місцевий житель. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.

Також РБК-Україна писало, що 27 вересня на електронну адресу Національної поліції в місті Києві надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ" (Жуляни). Правоохоронці перевіряли периметр аеропорту, однак евакуація не проводилася.