В Луганской области без тепла остались более 100 жилых домов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также без водоснабжения остается около 46 тысяч человек

В результате отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии в Лисичанске 110 жилых домов остались без теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что прекращение теплоснабжения произошло из-за приостановки работы котельной в Лисичанске в связи с недостаточным количеством воды в системе. Всего без тепла остались около 5,2 тысяч абонентов, 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. Как отметили в ГСЧС, температура воздуха составляет 3 градуса тепла, в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Всего по состоянию на 26 декабря в результате отключения от электроэнергии "Лисичанскводоканал" около 46 тысяч абонентов в населенных пунктах Лисичанск, Приволье и Новодружеск остаются без водоснабжения.

Напомним, 24 декабря от электроснабжения отключены несколько водонасосных станций, что привело к отключению водоснабжения "Лисичанскводоканала". На момент отключения без воды оставались более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 медицинских учреждений.

Ранее 18 октября из-за долгов проводилось отключение трех насосных станций "Лисичанскводоканала". Тогда отключение также привело к отсутствию водоснабжения у жителей региона.