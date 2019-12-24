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В Луганской области более 80 тыс. человек остались без воды

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 16:55
В Луганской области более 80 тыс. человек остались без воды
Иллюстративное фото (УНИАН)

Жители остались без воды из-за отключения водоканала от электроснабжения

Во вторник, 24 декабря, жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лисичанского горсовета.

Как сообщается, от электроснабжения отключены несколько водонасосных станций, что привело к отключению водоснабжения.

"ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (водонасосные станции "Билогоривска", "Сумисна", "РТИ", "Привильнянска", "Малорязанцево"), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье", - говорится в сообщении.

Таким образом без водоснабжения осталось более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 медицинских учреждений.

В водоканале и горсовете пообещали быстро решить проблему. Также организован подвоз питьевой воды для жителей.

Напомним, 18 октября три насосные станции "Лисичанскводоканала" были отключены от электроснабжения из-за долгов. Жители также остались без воды.

Кроме этого, в начале августа в связи с обесточиванием насосных станций "Лисичанскводоканала" без водоснабжения остались почти 30 тысяч жителей Луганской области. Водоснабжение было восстановлено в конце августа.

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