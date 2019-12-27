ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Луганській області люди залишаються без води через прорив труби

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 10:49
У Луганській області люди залишаються без води через прорив труби
Ілюстративне фото (УНІАН)

Раніше проблеми з водопостачанням були пов'язані з відключенням від електроенергії "Лисичанскводоканал"

Мешканці Лисичанска, Привілля і Новодружеська Луганської області залишаються без води в результаті прориву трубопроводу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що прорив трубопроводу стався в результаті підвищення тиску в мережі після відновлення електроенергії на семи насосних станціях "Лисичанскводоканал".

"При підвищенні тиску в мережі стався порив трубопроводу діаметром 600 мм, внаслідок чого без водопостачання залишаються частина Лисичанська, Привілля і Новодружеська (близько 23 тис. абонентів)", - повідомили в ДСНС.

В результаті прориву трубопроводу призупинено роботу котельні з-за чого без теплопостачання залишаються 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 дитячих садки, 3 школи, 3 навчальних та 5 медичних установ.

Нагадаємо, 24 грудня через заборгованість "Лисичанскводоканал" відключили від електроенергії. В результаті понад 80 тисяч жителів міст Лисичанськ, Новодружеське, Привілля, 35 навчальних і 25 медичних установ залишилися без води.

Пізніше недостатня кількість води в системі стало причиною припинення роботи котельні, що призвело до відключенню теплопостачання 110 житлових будинків (близько 5,2 тисяч абонентів), 3 школи, 3 дитячих садки та 4 медичних установ.

У Кабміні анонсували зниження тарифів на тепло до 30% Вдень потепління, вночі заморозки: якою буде погода сьогодні
Новини України Луганськводоснабжениетеплоснабжение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся