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В Луганской области газ подают "без запаха": что делать потребителям

Фото: в Луганской области газ подают "без запаха" (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 мая потребителям Луганской области начали подавать газ без одоранта, поэтому у него нет специфического резкого запаха. Эта ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО "Луганскгаз" о рисках и осложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей", - рассказал он.

По словам Гайдая, нужно быть очень осторожными и соблюдать правила безопасного использования природного газа. Ибо в такой ситуации утечку "голубого топлива" выявить очень сложно.

Напомним, одорант - вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильный специфический запах (по нему определяют места утечки).

Как сообщалось, ранее Гайдай рассказал, что в результате обстрелов газом в области пользуются только в шести населенных пунктах.

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