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В Луганській області газ подають "без запаху": що робити споживачам

Фото: в Луганській області газ подають "без запаху" (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Із 1 травня споживачам Луганщини почали подавати газ без одоранту, тому він не має специфічного різкого запаху. Ця ситуація склалася через російське вторгнення на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Краматорське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів повідомило АТ "Луганськгаз" про ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів", - розповів він.

За словами Гайдая, треба бути вкрай обережними та дотримуватись правил безпечного користування природним газом. Бо в такій ситуації витік "блакитного палива" виявити дуже складно.

Нагадаємо, одорант - речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху (за ним визначають місця витоку).

Як повідомлялось, раніше Гайдай розповів, що внаслідок обстрілів газом в області користуються лише в шести населених пунктах.

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