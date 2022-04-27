ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области в результате российских обстрелов газ есть только в шести населенных пунктах

Новина українською →
Луганская область , Среда 27 апреля 2022 13:27
В Луганской области в результате российских обстрелов газ есть только в шести населенных пунктах В Луганской области почти отсутствует газ (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в результате обстрелов газом в области пользуются лишь в шести населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление головы.

Сообщается, что в других городах и селах централизованное газоснабжение в дома луганчан отсутствует из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций.

"Иногда встает вопрос - что завезти в первую очередь в область: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить. Газ есть в шести городах и селах. Однако в трех из них не везде. С голубым топливом сейчас 45,5 тысячи семей", - написал Гайдай.

По словам главы ОВА, водоснабжение в области у большинства насосных станций либо разрушено, либо обесточено.

В частности, централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Приволье и Северодонецке.

Также отсутствует подача воды в населенные пункты, которые обслуживает "Попаснянский районный водоканал".

Ранее мы сообщали, что в оккупированной Кременной взорвался газ в горсовете и здании полиции.

Также мы писали, что из-за обстрелов жители Луганской области остаются без света, газа и воды.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вторжение России в Украину
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке