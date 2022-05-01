В Луганской области газ подают "без запаха": что делать потребителям
С 1 мая потребителям Луганской области начали подавать газ без одоранта, поэтому у него нет специфического резкого запаха. Эта ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО "Луганскгаз" о рисках и осложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей", - рассказал он.
По словам Гайдая, нужно быть очень осторожными и соблюдать правила безопасного использования природного газа. Ибо в такой ситуации утечку "голубого топлива" выявить очень сложно.
Напомним, одорант - вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильный специфический запах (по нему определяют места утечки).
Как сообщалось, ранее Гайдай рассказал, что в результате обстрелов газом в области пользуются только в шести населенных пунктах.
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