ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области газ подают "без запаха": что делать потребителям

Новина українською →
Луганск, Воскресенье 01 мая 2022 10:58
В Луганской области газ подают "без запаха": что делать потребителям Фото: в Луганской области газ подают "без запаха" (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 мая потребителям Луганской области начали подавать газ без одоранта, поэтому у него нет специфического резкого запаха. Эта ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО "Луганскгаз" о рисках и осложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей", - рассказал он.

По словам Гайдая, нужно быть очень осторожными и соблюдать правила безопасного использования природного газа. Ибо в такой ситуации утечку "голубого топлива" выявить очень сложно.

Напомним, одорант - вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильный специфический запах (по нему определяют места утечки).

Как сообщалось, ранее Гайдай рассказал, что в результате обстрелов газом в области пользуются только в шести населенных пунктах.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс Война в Украине Газ
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны