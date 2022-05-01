В Луганській області газ подають "без запаху": що робити споживачам

Із 1 травня споживачам Луганщини почали подавати газ без одоранту, тому він не має специфічного різкого запаху. Ця ситуація склалася через російське вторгнення на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Краматорське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів повідомило АТ "Луганськгаз" про ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів", - розповів він.

За словами Гайдая, треба бути вкрай обережними та дотримуватись правил безпечного користування природним газом. Бо в такій ситуації витік "блакитного палива" виявити дуже складно.

Нагадаємо, одорант - речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху (за ним визначають місця витоку).