UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области десятки жилых домов, школа и нефтяное хранилище охвачены огнем (фото)

Фото: обстрел Луганской области привел к пожару на нефтяном хранилище (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вчера и сегодня, 30-31 марта, российские оккупанты продолжили обстрел Луганской области, из-за чего десятки жилых домов Северодонецка и Лисичанска, а также школа и нефтяное хранилище были охвачены огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска охвачены огнем россиян, пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц", - заявил Гайдай.

По его словам, без учета вчерашних утренних обстрелов, в Лисичанске от обстрелов оккупантов загорелись 9 жилых домов, в Северодонецке - 5 и школа, в Рубежном - 1. Ряд домов повреждены без возгораний.

"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир", - отметил глава Луганской ОГА.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай подчеркнул, что каждая из трех основных частей населенного пункта пострадала от артиллерии и градов. При этом счет разрушенных домов шел на десятки, как и пострадавших.

Два человека погибли, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Окончательное количество жертв еще устанавливается.

"Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске - нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", - заявил Гайдай.

По его словам, в течение суток ВСУ отбили 5 атак врага в Луганской и Донецкой областях. В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили 1 вражеский самолет, 3 беспилотных летательных аппарата противника и 1 крылатую ракету.

Напомним, в ООН заявили о том, что неизбирательные атаки РФ по Украине могут приравнять к военным преступлениям.

Мы также писали о том, что оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛуганск