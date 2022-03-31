У Луганській області десятки житлових будинків, школа і нафтове сховище охоплені вогнем (фото)

"Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька і Лисичанська охоплені вогнем росіян, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць", - заявив Гайдай.

За його словами, без урахування вчорашніх ранкових обстрілів, в Лисичанську від обстрілів окупантів загорілися 9 житлових будинків, в Сєвєродонецьку - 5 і школа, в Рубіжному - 1. Ряд будинків пошкоджені без загорянь.

"Росіяни б'ють з усіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди відчували себе більш-менш безпечно, порівняно з ситуацією в інших містах області, то вчора, напевно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не потрапив "русский мир", - зазначив голова Луганської ОДА.

Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай підкреслив, що кожна з трьох основних частин населеного пункту постраждала від артилерії і градів. При цьому рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки, як і постраждалих.

Двоє людей загинули, двоє дітей перебувають у важкому стані. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

"Вже ввечері в Сєвєродонецьку сталося загоряння школи, а в Лисичанську - нафтового сховища. Для якнайшвидшої локалізації вогнища туди направлений посилений наряд рятувальників", - заявив Гайдай.

За його словами, протягом доби ЗСУ відбили 5 атак ворога в Луганській і Донецькій областях. Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили 1 ворожий літак, 3 безпілотних літальних апарати противника і 1 крилату ракету.