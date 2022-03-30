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Неизбирательные атаки России по Украине могут приравнять к военным преступлениям, - ООН

Новина українською →
Женева, Среда 30 марта 2022 23:20
Неизбирательные атаки России по Украине могут приравнять к военным преступлениям, - ООН Фото: Совет безопасности ООН (peacekeeping.un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Неизбирательные атаки России по украинской территории запрещены международным гуманитарным правом. Их могут приравнять к военным преступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявила на заседании Совета ООН в Женеве верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет, сейчас расследуются 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов. По ее словам, в украинских городах от обстрелов и ракетных ударов пострадали больницы, системы водоснабжения и административные здания.

"Массовое разрушение гражданских объектов и большое количество жертв среди гражданского населения убедительно свидетельствуют о том, что фундаментальные принципы различения, соразмерности и предосторожности не соблюдались в достаточной мере", - сказала она.

Бачелет добавил, что украинский народ переживает "настоящий кошмар", вызванный российскими бомбардировками. Верховный комиссар призвала Москву немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории Украины.

"Я призываю Российскую Федерацию прислушаться к четким и решительным призывам Генеральной Ассамблеи и этого Совета и немедленно принять меры для вывода своих войск с территории Украины", - сказала она.

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