Неизбирательные атаки России по Украине могут приравнять к военным преступлениям, - ООН

Неизбирательные атаки России по украинской территории запрещены международным гуманитарным правом. Их могут приравнять к военным преступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как заявила на заседании Совета ООН в Женеве верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет, сейчас расследуются 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов. По ее словам, в украинских городах от обстрелов и ракетных ударов пострадали больницы, системы водоснабжения и административные здания.

"Массовое разрушение гражданских объектов и большое количество жертв среди гражданского населения убедительно свидетельствуют о том, что фундаментальные принципы различения, соразмерности и предосторожности не соблюдались в достаточной мере", - сказала она.

Бачелет добавил, что украинский народ переживает "настоящий кошмар", вызванный российскими бомбардировками. Верховный комиссар призвала Москву немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории Украины.

"Я призываю Российскую Федерацию прислушаться к четким и решительным призывам Генеральной Ассамблеи и этого Совета и немедленно принять меры для вывода своих войск с территории Украины", - сказала она.