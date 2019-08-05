В Лисичанске без воды остались 27 тыс. людей

Произошло обесточивание двух насосных станций

В Лисичанске (Луганская область) из-за непогоды произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тыс. людей. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ДСНС отмечают, что за сутки подразделениями ГСЧС убрано 81 дерево (Запорожская - 43, Донецкая - 18, Днепропетровская - 12 и Одесская - 8), откачано 5 тыс. 563 м. куб. воды (Одесская - 4 тыс. 770, Запорожская - 470, Донецкая - 263 и Днепропетровска - 60), отбуксированы 20 автомобилей (Николаевская - 9, Запорожская - 8 и Днепропетровска - 3).

Кроме того, РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Украине в ночь с 3 на 4 августа произошло обесточивание 83 населенных пунктов. Так, из-за дождя, грозы и сильного ветра произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 4 областях: Донецкая - 37, Запорожская - 21, Луганская - 21 и Днепропетровская - 4.

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали об осложнении погодных условий на территории Украины в воскресенье, 4 августа. По данным синоптиков, циклон принес в южные, восточные, а также некоторые центральные области сильные грозовые дожди с градом, порывы ветра и шквалы до 30 м / с. В акватории Черного и Азовского морей был шторм.