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В Луганской области без воды остались почти 80 тыс. жителей

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 09:32
В Луганской области без воды остались почти 80 тыс. жителей
Иллюстративное фото (УНИАН)

От электроснабжения были отключены 3 насосные станции

В Луганской области в связи с отключением от электросети мощностей предприятия "Лисичанскводоканал" без водоснабжения остались почти 80 тысяч жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в пятницу, 18 октября, три насосные станции "Лисичанскводоканала" были отключены от электроснабжения за задолженность. Вследствие отключения без централизованного водоснабжения остались тысячи жителей центральной и южной части Лисичанска, а также жители Приволья и Новодружеска.

Отмечается, что в течение субботы, 19 октября, спасатели из состава ГСЧС подвезли населению данных городов и на объекты местной инфраструктуры 140 кубических метров технической воды.

Напомним, в начале августа в связи с обесточиванием насосных станций предприятия "Лисичанскводоканал" без водоснабжения остались почти 30 тысяч жителей Луганской области. Водоснабжение было восстановлено в конце августа.

Кроме того, 31 июля в городе Лисичанск за задолженность была отключена одна насосная станция. Тогда без водоснабжения осталась часть города, а именно около 13 тыс. абонентов.

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