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В Луганській області понад 80 тис. людей залишилися без води

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 16:55
В Луганській області понад 80 тис. людей залишилися без води
Ілюстративне фото (УНІАН)

Жителі залишилися без води через відключення водоканалу від електропостачання

У вівторок, 24 грудня, мешканці Лисичанська, Привілля і Новодружеська залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лисичанської міськради.

Як повідомляється, від електропостачання відключені кілька водонасосних станцій, що призвело до відключення водопостачання.

"ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП "Лисичанськводоканал" (водонасосоні станції "Білогорівська", "Сумісна", "ГТВ", "Привільнянська", "Малорязанцево"), що призвело до неможливості здійснення водопостачання у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля", - йдеться в повідомленні.

Таким чином без водопостачання залишилося понад 80 тисяч жителів міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, 35 навчальних і 25 медичних установ.

У водоканалі та міськраді пообіцяли швидко вирішити проблему. Також організовано підвіз питної води для жителів.

Нагадаємо, 18 жовтня три помпові станції "Лисичанськводоканалу" були відключені від електропостачання через заборгованість. Жителі також залишилися без води.

Крім цього, на початку серпня у зв'язку зі знеструмленням насосних станцій "Лисичанськводоканалу" без водопостачання залишились майже 30 тисяч осіб. Водопостачання було відновлено в кінці серпня.

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