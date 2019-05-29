В Луганской обл. задержали боевика "ЛНР"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Житель Луганска в 2016 году подписал контракт с боевиками "ЛНР"

В Луганской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали боевика, который проходил военную службу в незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

Сам 36-летний луганчанин рассказал, что в 2016 году он принял предложение своего знакомого и подписал контракт с одним из подразделений боевиков. Он проходил обучение на учебной базе боевиков, которая размещается на территории бывшего военного лицея в городе Луганск.

"Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия", - заявили правоохранители.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской обл. полиция задержала боевика "ЛНВ". В полиции рассказали, что мужчина на территории завода "АЗЧ" в городе Сорокино, где находилась военная техника подразделения боевиков, выполнял ремонтные работы.

В Луганской области во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в поселке Меловое бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали боевика так называемой "ЛНВ". По словам мужчины, проработав десять дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды боевиков через атмосферу сплошного алкоголизма в подразделении.