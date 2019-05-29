В Луганській обл. затримано бойовика "ЛНР"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Житель Луганська у 2016 році підписав контракт з бойовиками "ЛНР"

В Луганській області співробітники Національної поліції України затримали бойовика, який проходив військову службу у незаконних збройних формувань "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Сам 36-річний луганчанин розповів, що у 2016 році він прийняв пропозицію свого знайомого та підписав контракт з одним із підрозділів бойовиків. Він проходив навчання на навчальній базі бойовиків, яка розміщується на території колишнього військового ліцею у місті Луганськ.

"Чоловіка затримано, з ним проводяться першочергові слідчі дії", - заявили правоохоронці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській обл. поліція затримала бойовика "ЛНР". У поліції розповіли, що чоловік на території заводу "АЗЧ" у місті Сорокине, де знаходилась військова техніка підрозділу бойовиків, виконував ремонтні роботи.

У Луганській області під час несення служби з охорони громадського порядку і безпеки в селищі Мілове бійці батальйону "Луганськ-1" виявили та затримали бойовика так званої "ЛНР". За словами чоловіка, пропрацювавши десять днів водієм господарського взводу, він покинув лави бойовиків через атмосферу суцільного алкоголізму в підрозділі.