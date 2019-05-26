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В Луганской обл. полиция задержала боевика "ЛНР"

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 15:22
В Луганской обл. полиция задержала боевика "ЛНР"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевик занимался ремонтом техники для боевиков "ЛНР"

В Луганской области сотрудники уголовного розыска задержали жителя города Сорокино, который проходил службу на должности солдата ремонтной роты одной из бригад пророссийских боевиков "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что мужчина на территории завода "АЗЧ" в городе Сорокино, где находилась военная техника подразделения боевиков, выполнял ремонтные работы.

"Меньше чем за год мужчина решил покинуть подразделение боевиков из-за тяжелых условий труда и плохое отношение командиров", - сообщили правоохранители.

В данное время бывшего боевика передали в СБУ для проведения дальнейших проверок, а также принятие решения согласного действующего законодательства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области задержали боевика "ЛНР". В Луганской области во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в поселке Меловое бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали боевика так называемой "ЛНР".

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