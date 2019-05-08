В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

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За полицейскими базами данных, он участвует в незаконных вооруженных формированиях

В Луганской области во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в поселке Меловое бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали боевика так называемой "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

За полицейскими базами данных, он участвует в незаконных вооруженных формированиях.

"Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что в 2016 году из-за трудного материального положения мужчина вступил в ряды "народной милиции" так называемой "ЛНР" в городе Хрустальный", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, проработав десять дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды боевиков через атмосферу сплошного алкоголизма в подразделении.

Сейчас задержанного переданы в Управление Службы безопасности Украины в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района Луганской области бойцы батальона "Луганск-1" задержали боевика разведывательного взвода "ЛНР". Задержание произошло во время проверки документов пассажиров автобуса, среди которых находился 46-летний мужчина, который был в базе данных, как лицо, принимающее участие в незаконных вооруженных формированиях.

Кроме того, украинские военные задержали еще одного боевика из 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации. По данным штаба, житель Донецка проходил службу в 1 АК оккупационных войск.