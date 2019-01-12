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В Луганской обл. полиция задержала бывшего танкиста "ЛНР"

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 21:21
В Луганской обл. полиция задержала бывшего танкиста "ЛНР"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решается вопрос относительно избрания меры пресечения

Работниками Старобельского отдела Национальной полиции Украины 12 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено танкиста незаконных вооруженных формированиях "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, было обнаружено гражданина, проживающего в с. Верхняя Покровка, который с октября 2015 по декабрь 2015 года принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР", а именно находился в 54-й танковой бригаде в должности механика-водителя, а также нес службу на блок-посте, который находился в с. Металлист Луганской области.

"Получены признательные показания, решается вопрос относительно избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения ч. 1 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

Проводится проверка.

В Луганской обл. полиция задержала бывшего танкиста &quot;ЛНР&quot;

Напомним, жителю Новоайдарского района Луганской области сообщили о подозрении за участие в организации так называемого "референдума о независимости ЛНР".

РБК-Украина писало, что Тернопольский горрайонный суд приговорил к четырем с половиной годам заключения информатора террористической организации "ЛНР".

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