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У Луганській обл. поліція затримала колишнього танкіста "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 21:21
У Луганській обл. поліція затримала колишнього танкіста "ЛНР"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу

Працівниками Старобільського відділу Національної поліції України 12 січня в ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено танкіста незаконних збройних формуваннях "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, було виявлено громадянина, проживаючого у с. Верхня Покровка, який з жовтня 2015 по грудень 2015 брав участь у незаконних збройних формуваннях т.з. "ЛНР", а саме перебував у 54-й танковій бригаді на посаді механіка-водія, а також ніс службу на блок-пості, який знаходився в с. Металіст Луганської області.

"Отримано зізнання, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності).

Проводиться подальша перевірка.

У Луганській обл. поліція затримала колишнього танкіста &quot;ЛНР&quot;

Нагадаємо, жительці Новоайдарського району Луганської області повідомили про підозру через участь в організації так званого "референдуму про незалежність ЛНР".

Також РБК-Україна писало, що Тернопільський міськрайонний суд засудив до чотирьох з половиною років ув’язнення інформатора терористичної організації "ЛНР". 

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