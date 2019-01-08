У Тернополі засуджено інформатора терористичної організації "ЛНР"

Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Він збирав для бойовиків незаконних збройних формувань відомості про сили антитерористичної операції

Тернопільський міськрайонний суд засудив до чотирьох з половиною років ув’язнення інформатора терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чоловік проживав у місті Рубіжне. Він збирав для бойовиків незаконних збройних формувань відомості про сили антитерористичної операції на території регіону.

"Зловмисника, зокрема, цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів Збройних Сил України, що дислоковані в місті, та їх переміщення через залізничну станцію", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, отримані відомості він передавав представнику "народної міліції ЛНР".

" У листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали інформатора бойовиків у його власному помешканні. Тернопільський міськрайонний суд визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді чотирьох з половиною років ув’язнення. Вирок набув законної сили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 7 січня був поранений один український військовий.

Зазначимо, раніше розвідка повідомила, що спецслужби Росії готують чергову інформаційну провокацію проти України. Зокрема, провокація нібито буде спрямована на виправдання РФ агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні.