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Одній з організаторів "референдуму про незалежність ЛНР" повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 10:59
Одній з організаторів "референдуму про незалежність ЛНР" повідомили про підозру
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Жінка перевіряла документи та видавала "бюлетні" для голосування

Жительці Новоайдарського району Луганської області повідомили про підозру через участь в організації так званого "референдуму про незалежність ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Як повідомляється, мешканка Новоайдарського району підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Зазначається, що 11 травня 2014 року жінка допомагала у проведенні "референдуму за державну самостійність ЛНР" в одному з населених пунктів району. До її обов'язків входила перевірка документів та видача місцевим жителям "бюлетнів" для голосування.

"Після проведення псевдореферендуму особа разом з іншими членами дільничної виборчої комісії здійснили підрахунок бюлетенів та передали їх невстановленим особам з метою перевезення до так званого "штабу", який координувався сепаратистами в Новоайдарі Луганської області", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше міськрайонний суд Тернополя засудив до 14 років тюрьми заочно одного з ватажків незаконного збройного формування терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Рижий".

Додамо, Тернопільський міськрайонний суд засудив до чотирьох з половиною років ув’язнення інформатора терористичної організації "ЛНР". 

В Луганській обл. заочно засудили трьох організаторів "референдуму"
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