ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ватажка терористичного угруповання "Брянка СССР" засудили до 14 років тюрьми

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 22:01
Ватажка терористичного угруповання "Брянка СССР" засудили до 14 років тюрьми
Фото: бойовик (ssu.gov.ua)

Бойовик відповідав за організацію та проведення обстрілів позицій сил українських військових

Міськрайонний суд Тернополя засудив до 14 років тюрьми заочно одного з ватажків незаконного збройного формування терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Рижий". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що у 2014 році мешканець міста Артемівськ (зараз Кипуче) Перевальського району Луганської області добровільно приєднався до лав терористів.

"У складі так званого батальйону "Брянка СССР" він брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції. Перебуваючи на посаді "заступника командира батальйону", бойовик відповідав за організацію та проведення обстрілів позицій сил українських військових та мирного населення, у тому числі з використанням систем залпового вогню "Грaд", - йдеться у повідомленні. 

Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.

Нагадаємо, Тернопільський міськрайонний суд засудив до чотирьох з половиною років ув’язнення інформатора терористичної організації "ЛНР". Повідомлялось, що чоловік проживав у місті Рубіжне. Він збирав для бойовиків незаконних збройних формувань відомості про сили антитерористичної операції на території регіону.

Бойовики нарощують важке озброєння на Луганському напрямку Бойовики  за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі
Новини України ЛНРбойовикитюрьмадержзрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся