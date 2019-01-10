Ватажка терористичного угруповання "Брянка СССР" засудили до 14 років тюрьми

Фото: бойовик (ssu.gov.ua)

Бойовик відповідав за організацію та проведення обстрілів позицій сил українських військових

Міськрайонний суд Тернополя засудив до 14 років тюрьми заочно одного з ватажків незаконного збройного формування терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Рижий". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що у 2014 році мешканець міста Артемівськ (зараз Кипуче) Перевальського району Луганської області добровільно приєднався до лав терористів.

"У складі так званого батальйону "Брянка СССР" він брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції. Перебуваючи на посаді "заступника командира батальйону", бойовик відповідав за організацію та проведення обстрілів позицій сил українських військових та мирного населення, у тому числі з використанням систем залпового вогню "Грaд", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.

Нагадаємо, Тернопільський міськрайонний суд засудив до чотирьох з половиною років ув’язнення інформатора терористичної організації "ЛНР". Повідомлялось, що чоловік проживав у місті Рубіжне. Він збирав для бойовиків незаконних збройних формувань відомості про сили антитерористичної операції на території регіону.