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В Луганской ОВА рассказали о подготовке россиянами новой мобилизации в оккупации

Луганская область, Четверг 22 февраля 2024 18:51
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В Луганской ОВА рассказали о подготовке россиянами новой мобилизации в оккупации Архивное фото: В Луганской ОВА рассказали о подготовке россиянами новой мобилизации в оккупации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты на территории Луганской области готовятся провести новую волну мобилизации уже в течение ближайшего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора.

Отмечается, что на блокпостах при въезде в Луганск ежедневно образуются автомобильные очереди.

Глава области сообщил, что для того, чтобы попасть в город, надо пройти проверку и получить специальное разрешение.

Также Лысогор написал, что оккупанты тщательно обыскивают мужчин, составляют определенные списки.

"Это подготовка к принудительной мобилизации. Следующая волна начнется где-то через месяц", - написал глава Луганской ОГА.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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